Djamil Le Shlag : Exode(s) – Théâtre 100 Noms Nantes, 5 juin 2025

Seul en scène – en rôdage.Dans son nouveau spectacle, Djamil le Shlag poursuit l’exploration des thèmes qui lui sont chers : identité, éducation, transmission.Avec sa vision décomplexée et survoltée des maux qui affligent ses contemporains, il vient administrer une dose de rire et de positivité à une société en tension.Après une première tournée couronnée de succès, il repart à la rencontre du public partout en France avec son sens de la répartie et la même énergie communicative.Dans « Exode(s) », Djamil revient sur la multitude de petits et grands cheminements qui ont jalonné son parcours.De la campagne à la ville, de l’Afrique à l’Europe, du célibat à la vie de famille, de l’anonymat à la notoriété. A travers ses différentes expériences il tire la conclusion que le mouvement, c’est la vie. Et invite chacun à s’ouvrir au voyage et à la rencontre, les meilleurs remèdes contre le repli et l’immobilisme.Durée : 1h15Représentations jeudi 5 juin 2025 à 19h et à 21h

