DJAMIL LE SHLAG Exode(s) Tours

DJAMIL LE SHLAG Exode(s)

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : 2025-10-22 20:00:00

fin : 2025-10-22 23:30:00

2025-10-22

Dans son nouveau spectacle Djamil le Shlag poursuit l’exploration des thèmes qui lui sont chers identité, éducation, transmission. Avec sa vision décomplexée et survoltée des maux qui affligent ses contemporains, il vient administrer une dose de rire et de positivité à une société en tension.

Après une première tournée couronnée de succès, il repart à la rencontre du public partout en France avec son sens de la répartie et la même énergie communicative.

Dans Exode(s), Djamil revient sur la multitude de petits et grands cheminements qui ont jalonné son parcours.

De la campagne à la ville, de l’Afrique à l’Europe, du célibat à la vie de famille, de l’anonymat à la notoriété. .

English :

In his new show, Djamil le Shlag continues to explore the themes that are dear to him: identity, education and transmission. With his no-holds-barred, over-the-top vision of the ills afflicting his contemporaries, he administers a dose of laughter and positivity to a society in tension.

German :

In seiner neuen Show setzt Djamil le Shlag die Erforschung seiner Lieblingsthemen fort: Identität, Erziehung, Weitergabe. Mit seiner unverkrampften und überdrehten Sicht auf die Missstände, die seine Zeitgenossen plagen, verabreicht er einer angespannten Gesellschaft eine Dosis Lachen und Positivitä

Italiano :

Nel suo nuovo spettacolo, Djamil le Shlag continua a esplorare i temi che gli sono cari: identità, educazione e trasmissione. Con la sua visione senza esclusione di colpi e sopra le righe dei mali che affliggono i suoi contemporanei, offre una dose di risate e positività a una società in tensione.

Espanol :

En su nuevo espectáculo, Djamil le Shlag continúa explorando los temas que le son más queridos: identidad, educación y transmisión. Con su visión desenfadada y exagerada de los males que aquejan a sus contemporáneos, aporta una dosis de risa y positividad a una sociedad en tensión.

