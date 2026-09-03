Informations pratiques

La Souterraine

Djamil le Shlag

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:30:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Dans son nouveau spectacle, Djamil le Shlag poursuit l’exploration des thèmes qui lui sont chers : identité, éducation et transmission. Avec sa vision décomplexée et survoltée des maux qui affligent ses contemporains, il vient administrer une dose de rire et de positivité à une société en tension. Après une première tournée couronnée de succès, il repart à la rencontre du public partout en France avec son sens de la répartie et la même énergie communicative.

Dans Exode(s), Djamil revient sur la multitude de petits et grands cheminements qui ont jalonné son parcours. De la campagne à la ville, de l’Afrique à l’Europe, du célibat à la vie de famille, de l’anonymat à la notoriété. À travers ses différentes expériences, il tire la conclusion que le mouvement c’est la vie et invite chacun à s’ouvrir au voyage et à la rencontre : les meilleurs remèdes contre le repli et l’immobilisme… .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Djamil le Shlag

L’événement Djamil le Shlag La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien