Djamil Le Shlag L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch Metz

Djamil Le Shlag

L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Dans le cadre du Festival de l’Humour de Metz.

Dans Exode(s) Djamil le Shlag poursuit l’exploration des thèmes qui lui sont chers identité, éducation, transmission.

Avec sa vision décomplexée et survoltée des maux qui affligent ses contemporains, il vient administrer une dose de rire et de positivité à une société en tension.Adultes

.

English :

As part of the Metz Humor Festival.

In Exode(s) Djamil le Shlag continues to explore the themes that are dear to him: identity, education, transmission.

With his no-holds-barred, over-the-top vision of the ills afflicting his contemporaries, he administers a dose of laughter and positivity to a society in tension.

