Django- Baptiste Herbin Trio C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Django- Baptiste Herbin Trio

Mercredi 12 novembre 2025 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 20:00:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Un hommage vibrant et réinventé à l’icône du jazz manouche.

La genèse de ce disque s’est déroulée avec une fluidité rare. Mille façons ont été imaginées pour évoquer Django Reinhardt son époque, ses compositions, ses solos, et le regard de ceux qui lui ont rendu hommage — dont Baptiste Herbin lui-même.

Chaque idée proposée au saxophoniste a suscité des réponses vives et inspirées, comme si le langage du génial manouche venait naturellement épouser le sien spontané, habité, jaillissant.







La musique a trouvé sa place avec évidence.







Sylvain Romano offre un son de contrebasse profond, une clarté harmonique qui impose l’essentiel avec élégance.

André Ceccarelli, batteur au style inimitable, apporte une vivacité folle et un cœur immense, entièrement dédié à la musique. Dans la nudité du trio, tout devient limpide, rien ne manque.







Baptiste Herbin se révèle d’une profondeur exceptionnelle. Sa virtuosité, loin d’être démonstrative, s’efface pour laisser place à une expression pure, libérée de toute volonté, révélant l’essence même de la musique — comme un diamant brut. Sous cette lumière nouvelle, l’œuvre de Django se redécouvre, authentique, collective, et continuellement stimulante.









Avec ce projet, Baptiste Herbin s’affirme comme un maître à part entière, s’envolant vers des sommets d’inspiration fréquentés par les plus grands. Django! célèbre ainsi un artiste au sommet de son art, et la naissance d’un trio d’exception.











Les artistes

Baptiste Herbin saxophone

Sylvain Romano contrebasse

André Ceccarelli batterie .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A vibrant, reinvented tribute to the icon of Gypsy jazz.

German :

Eine vibrierende und neu erfundene Hommage an die Ikone des Gypsy-Jazz.

Italiano :

Un tributo vibrante e reinventato all’icona del Gypsy jazz.

Espanol :

Un vibrante y reinventado homenaje al icono del jazz gitano.

L’événement Django- Baptiste Herbin Trio Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille