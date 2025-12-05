DJANGO – ESPACE JULIEN Marseille
DJANGO – ESPACE JULIEN Marseille vendredi 5 décembre 2025.
DJANGO Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.
LA RESPONSABILITÉ DES RÊVES PRÉSENTE : DJANGOToujours introspectif, Django revient plus nuancé que jamais avec « t’appelles ça vivre ? » et « Bulletproof ». Entre rage froide et douceur mélodique, il prépare une Cigale complète le 24 novembre et une tournée dès l’automne.Ouverture des portes : 20h
Vous pouvez obtenir votre billet ici
ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13