DJANGO – ESPACE JULIEN Marseille

DJANGO Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

LA RESPONSABILITÉ DES RÊVES PRÉSENTE : DJANGOToujours introspectif, Django revient plus nuancé que jamais avec « t’appelles ça vivre ? » et « Bulletproof ». Entre rage froide et douceur mélodique, il prépare une Cigale complète le 24 novembre et une tournée dès l’automne.Ouverture des portes : 20h

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13