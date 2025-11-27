DJANGO VIATJE (Toulouse Django Festival) TAQUIN Toulouse

DJANGO VIATJE (Toulouse Django Festival) Jeudi 27 novembre, 21h00 TAQUIN Haute-Garonne

11€ tarif plein/ 7€ tarif réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T21:00:00 – 2025-11-27T23:50:00

Fin : 2025-11-27T21:00:00 – 2025-11-27T23:50:00

Pour l’ouverture de cette deuxième édition du Toulouse Django Festival, le groupe cent pour cent toulousain « Django Viatge » vous exposera la musique issue de la fin de la vie de Django Reinhardt. C’est en mêlant une section rythmique piano, contrebasse et batterie avec les traditionnels violon et guitare manouche que ce quintet vous emmènera dans des sonorités entre tradition et modernité.

TAQUIN 23 rue des Amidonniers, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jazz Swing