Django’s Tiger LE BAL BLOMET Paris mercredi 12 novembre 2025.

Imaginez une guinguette au bord du lac Léman, un air de violon qui s’élance, quelques notes de guitare, une voix qui fredonne comme dans un vieux film en noir et blanc… C’est là, entre les murs du Studio Blend, dans un coin paisible de Suisse romande, que cinq complices — musiciens, bons vivants, vrais camarades — se sont retrouvés pour enregistrer Django’s Tiger : un album comme une escapade en décapotable entre les vignes, sur les chemins de traverse de l’Europe musicale.

Ce projet, c’est la poésie vagabonde d’une chanteuse, Tatiana Eva-Marie de retour dans sa ville natale de Lausanne, pour une aventure musicale avec le violoniste parisien Daniel Garlitsky et les membres d’Echoes of Django : Jean-Baptiste Guerrier (contrebasse), Jérémie Pellaz et Charles Fréchette (guitares).

Ensemble, ils revisitent — entre autres — le répertoire de Django et Grappelli, dans une fête multilingue (anglais, français, italien, allemand), aux parfums de jazz manouche, de musique tzigane, de swing américain et de terroir suisse. Le tout ponctué de textes originaux, d’arrangements neufs, et d’une grande complicité.

On y retrouve l’esprit des bistrots enfumés, des nuits qui s’éternisent, du jazz qui voyage, des fêtes improvisées — et surtout, ce lien indéfectible entre eux, fait de musique, de vin, et de cœur.

Un souffle de jazz manouche, un parfum de terroir suisse, et la poésie vagabonde d’une guinguette imaginaire : embarquez pour une escapade musicale…

Le mercredi 12 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Normal : 24 EUR

Tarif Réduit : 16 EUR Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

