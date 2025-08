Djazia Satour Concert Centre culturel du Coglais Les Portes du Coglais

Djazia Satour Concert Centre culturel du Coglais Les Portes du Coglais dimanche 5 octobre 2025.

Djazia Satour Concert

Centre culturel du Coglais 1 Rue Saint-Mélaine, Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 16:30:00

fin : 2025-10-05 17:45:00

Date(s) :

2025-10-05

Dans le cadre de la 30 ème édition du festival Le Grand Soufflet.

Un duo à trois instruments pour réinventer le répertoire de Djazia Satour et orchestrer ses nouvelles

chansons. La voix de la chanteuse et le piano de Pierre-Luc Jamain entremêlent leurs sensibilités et osent les improvisations les plus subtiles. Le frappé du bendir, inattendu, fait battre le cœur des compositions à son rythme obsédant. Une formation construite pour la scène dans un décor nocturne propice aux confessions sur des thèmes dont l’évocation en arabe suggère la nostalgie et répercute les tumultes du monde.

À la lueur d’astres resplendissants, c’est un nouvel univers musical qui se dessine. Le bendir et le piano s’associent dans un registre inédit. Un son inclassable, fruit de fines intuitions et d’expérimentations minutieuses.

Un concert évènement gratuit pour fêter ensemble ce 30ème anniversaire.

Tout public, dès 8 ans / 1h15

Gratuit

Chant / Percussion Djazia Satour

Piano / Chœurs Pierre-Luc Jamain

Régisseur lumières et régisseur de tournée Fabien Daïan

Régisseur son Nicolas Matagrin .

Centre culturel du Coglais 1 Rue Saint-Mélaine, Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07

