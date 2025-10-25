Djazia Satour + Naïssam Jalal au Pôle Musical d’Orgemont Pôle Musical d’Orgemont Épinay-sur-Seine

Djazia Satour + Naïssam Jalal au Pôle Musical d’Orgemont Pôle Musical d’Orgemont Épinay-sur-Seine samedi 25 octobre 2025.

Flûtiste, chanteuse et compositrice, Naïssam Jalal nourrit son expression dans les musiques afro-américaines, arabe classique et hindoustanie. La voix enivrante de la chanteuse Djazia Satour et le piano de Pierre-Luc Jamain entremêlent leurs sensibilités et osent les improvisations les plus subtiles.

Jazz / Naïssam Jalal

En 2011, Naïssam Jalal fonde le très cosmopolite ensemble « Rhythms of Resistance » avec quatre musiciens talentueux.

Une multiplicité d’apports et d’influx conjugue passionnément les influences, les registres, et fascine. Le sens du rythme, la plénitude de l’élan et des improvisations où se retissent les liens entre jazz et musique savante, musique occidentale, musique classique arabe, sont l’occasion d’autant de traversées du miroir entre les champs esthétiques.

Ces «Rhythms of Resistance» nous rappellent alors qu’en dehors de tout logo ou slogan, résister est une idée éternellement neuve, salubre et salutaire, qui refuse les formatages du sensible.

Les deux albums de Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance “Osloob Hayati” (2015) et “Almot Wala Almazala” (2016) ont reçu un accueil enthousiaste de la presse et du public avec plusieurs distinctions : « Coup de Cœur 2017″ de l’Académie Charles Cros, “4 F” Télérama, “4*” Jazz Mag, “Indispensable” Jazz News pour l’album “Almot Wala Almazala”, Groupe Révélation 2017 de Citizen Jazz.

Un 3eme album « Un Autre Monde » sort en 2021 autour d’un double répertoire. Naïssam Jalal a composé et arrangé ce nouveau répertoire pour orchestre symphonique : « La Symphonie d’Un Autre Monde ».

Neo soul, blues / Djazia Satour

Un duo à trois instruments pour réinventer le répertoire de Djazia Satour et orchestrer ses nouvelles chansons. La voix de la chanteuse et le piano de Pierre-Luc Jamain entremêlent leurs sensibilités et osent les improvisations les plus subtiles. Et le frappé du bendir, inattendu, fait battre le cœur des compositions à son rythme obsédant.

Une formation construite pour la scène dans un décor nocturne propice aux confessions sur des thèmes dont l’évocation en arabe suggère la nostalgie et répercute les tumultes du monde. A la lueur d’astres resplendissants, c’est un nouvel univers musical qui se dessine. Le bendir et le piano s’associent dans un registre inédit. Dépassant l’esthétique convenue du duo piano-voix, les deux artistes créent un cadre où tous les timbres résonnent dans un équilibre mouvant. Un son inclassable, fruit de fines intuitions et d’expérimentations minutieuses.

Un spectacle à découvrir à l’occasion de la sortie du nouvel album “El Hourriya” (La liberté).

Un concert jazz, néo soul & blues dans le cadre du festival Villes des Musiques du Monde

Le samedi 25 octobre 2025

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 8 EUR

Tarif réduit : 5 EUR Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-25T23:30:00+02:00

fin : 2025-10-26T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-25T20:30:00+02:00_2025-10-25T23:00:00+02:00

Pôle Musical d’Orgemont 1 Rue de la Tête Saint-Médard 93800 Épinay-sur-Seine