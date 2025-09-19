D’Jazz Nevers Festival #39 Soirée de présentation La Maison Nevers
D’Jazz Nevers Festival #39 Soirée de présentation La Maison Nevers vendredi 19 septembre 2025.
Nièvre
D’Jazz Nevers Festival #39 Soirée de présentation La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Soirée de présentation du D’Jazz Nevers Festival #39. rendez vous le 19 septembre à 20h à La Maison.
Au programme
A 2Oh > PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA 39E ÉDITION
A 22h > CONCERT DU TRIO BAROLO
TRIO BAROLO
Accordéon, trombone, contrebasse la combinaison est rare, l’alliage de timbres inédit. Réunis par un même amour des musiques de la Méditerranée, conçue comme un espace de rencontre entre les cultures d’Orient et d’Occident, les membres du Trio Barolo nous invitent à un voyage empreint de générosité, de lyrisme et de nostalgie, où la mélodie est constamment à la fête.
Composition
Philippe Euvrard contrebasse
Daniel Zimmermann trombone
Rémy Poulakis accordéon, chant
Informations :
19 septembre soirée de présentation (Entrée libre et gratuite, sans réservation)
20 septembre ouverture de la billetterie
Nous soutenir
https://billetterie.legilog.fr/mecenat/bigbangjazz/ .
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin
Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 02 communication@bigbangjazz.com
