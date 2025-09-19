D’Jazz Nevers Festival #39 Soirée de présentation La Maison Nevers

Nièvre

Gratuit

19 septembre 2025 20:00

23:30

2025-09-19

Soirée de présentation du D'Jazz Nevers Festival #39. rendez vous le 19 septembre à 20h à La Maison.

Au programme

Au programme

20h > PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE LA 39E ÉDITION

22h > CONCERT DU TRIO BAROLO

TRIO BAROLO

Accordéon, trombone, contrebasse la combinaison est rare, l'alliage de timbres inédit. Réunis par un même amour des musiques de la Méditerranée, conçue comme un espace de rencontre entre les cultures d'Orient et d'Occident, les membres du Trio Barolo nous invitent à un voyage empreint de générosité, de lyrisme et de nostalgie, où la mélodie est constamment à la fête.

Composition

Composition

Philippe Euvrard contrebasse

Daniel Zimmermann trombone

Rémy Poulakis accordéon, chant

Informations :

19 septembre soirée de présentation (Entrée libre et gratuite, sans réservation)

20 septembre ouverture de la billetterie

Nous soutenir

https://billetterie.legilog.fr/mecenat/bigbandjazz/

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 02 communication@bigbangjazz.com

