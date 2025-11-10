D’Jazz Nevers Festival Concert Orchestre National de Jazz With Carla La Maison Nevers

D’Jazz Nevers Festival Concert Orchestre National de Jazz With Carla

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Début : 2025-11-10 21:00:00

fin : 2025-11-10 23:00:00

2025-11-10

D’Jazz Nevers Festival Concert avec ONJ With Carla le 10 novembre à 21 h à La Maison, grande salle à Nevers

Première femme à diriger l’Orchestre national de jazz, Sylvaine Hélary dédie son programme inaugural à l’une des plus grandes compositrices de l’histoire de cette musique Carla Bley (1936-2023). Assurément, le symbole est fort, mais on aurait tort de s’arrêter là. Car, en choisissant la native d’Oakland, la nouvelle directrice artistique a surtout jeté son dévolu sur un formidable legs compositionnel, s’étalant sur six décennies de carrière, dont la suite A Genuine Tong Funeral, l’opéra Escalator over the Hill ou les arrangements réalisés pour le Liberation Music Orchestra ne constituent que la partie immergée. Formes brèves ou longues, douceur ou humour, moments chambristes ou rythmiques débridées autant de facettes de son travail éclairées à travers de nouveaux arrangements audacieux, le tout servi par un ONJ tout neuf débordant de vie et de talents, tout à fait à l’image du caractère inclassable et éternellement juvénile de l’oeuvre de Carla.

Composition Sylvaine Hélary flûtes traversières, voix, conception, arrangements ; Rémi Sciuto saxophones alto, saxophone soprano, saxophone baryton, flûtes traversières, clarinette, arrangements ; Léa Ciechelski saxophone soprano, saxophone alto, flûte traversière ; Hugues Mayot saxophone ténor, clarinette, clarinette basse ; Sylvain Bardiau trompette ; Quentin Ghomari trompette ; Jessica Simon trombone ; Mathilde Fèvre cor ; Fanny Meteier tuba ; Amaryllis Billet violon ; Anne Le Pape violon ; Guillaume Roy alto, voix ; Juliette Serrad violoncelle, voix ; Antonin Rayon piano, orgue Hammond ; Illya Amar vibraphone, percussions ; Sébastien Boisseau contrebasse ; Franck Vaillant batterie .

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

