D’Jazz Nevers Festival Big Bang Nevers

D’Jazz Nevers Festival Big Bang Nevers samedi 8 novembre 2025.

Nièvre

D’Jazz Nevers Festival Big Bang 3 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 07:00:00

fin : 2025-11-15 23:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Pour sa 39ème édition, Nevers et l’agglo vibreront aux rythmes du D’Jazz Nevers Festival du 8 au 15 novembre.

En 2025, le D’Jazz Nevers festival est de retour avec une programmation toujours aussi passionnante du 8 au 15 novembre !

De l’improvisation la plus libre à des formes plus traditionnelles, des projets acoustiques aux aventures hybrides mêlant jazz et danse, le programme de cette 39ème édition s’annonce riche et surprenant, reflétant les plus grandes propositions de jazz actuel en France, en Europe et au-delà, pour découvrir artistes émergents et figures aguerries du jazz Youn Sun Nah, Bojan Z, ONJ Sylvaine Hélary, Lagon Nwar, Flash Pig, Kamilya Jubran, Sarah Murcia, Régis Huby, Kris Davis Trio, Monty Alexander trio…

Une semaine à Nevers (La Maison, le Théâtre municipal et le Café Charbon) et dans son agglomération (Espace des Saules, Coulange-lès-Nevers).

Informations 8 au 15 novembre, 19 septembre soirée de présentation, 20 septembre ouverture de la billetterie

Nous soutenir https://billetterie.legilog.fr/mecenat/bigbangjazz/ .

Big Bang 3 Place des Reines de Pologne

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00

English : D’Jazz Nevers Festival

German : D’Jazz Nevers Festival

Italiano :

Espanol :

L’événement D’Jazz Nevers Festival Nevers a été mis à jour le 2025-06-05 par COORDINATION NIEVRE