DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON Montpellier vendredi 17 octobre 2025.
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson débarquent à Montpellier !
On se retrouve le vendredi 17 octobre 2025 à la Halle Tropisme avec le duo DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson !
DjeuhDjoah et Lieutenant Nicholson, véritables alchimistes de la musique, naviguent avec talent entre jazz, afrobeat, soul, funk, électro et reggae. Leur univers musical, riche et éclectique, vous invite à un voyage sonore captivant.
Dès 19h .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10 contact@tropisme.coop
English :
DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson come to Montpellier!
See you on Friday, October 17, 2025 at Halle Tropisme with the duo DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson!
German :
DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson kommen nach Montpellier!
Wir sehen uns am Freitag, den 17. Oktober 2025 in der Halle Tropisme mit dem Duo DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson!
Italiano :
DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson arrivano a Montpellier!
Ci vediamo venerdì 17 ottobre 2025 alla Halle Tropisme con il duo DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson!
Espanol :
¡DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson vienen a Montpellier!
¡Nos vemos el viernes 17 de octubre de 2025 en el Halle Tropisme con el dúo DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson!
