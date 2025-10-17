DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON Montpellier

DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson débarquent à Montpellier !

On se retrouve le vendredi 17 octobre 2025 à la Halle Tropisme avec le duo DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson !

DjeuhDjoah et Lieutenant Nicholson, véritables alchimistes de la musique, naviguent avec talent entre jazz, afrobeat, soul, funk, électro et reggae. Leur univers musical, riche et éclectique, vous invite à un voyage sonore captivant.

Dès 19h .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10 contact@tropisme.coop

English :

DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson come to Montpellier!

See you on Friday, October 17, 2025 at Halle Tropisme with the duo DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson!

German :

DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson kommen nach Montpellier!

Wir sehen uns am Freitag, den 17. Oktober 2025 in der Halle Tropisme mit dem Duo DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson!

Italiano :

DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson arrivano a Montpellier!

Ci vediamo venerdì 17 ottobre 2025 alla Halle Tropisme con il duo DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson!

Espanol :

¡DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson vienen a Montpellier!

¡Nos vemos el viernes 17 de octubre de 2025 en el Halle Tropisme con el dúo DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson!

