Djiben & Lesly Saint-André-les-Vergers

Djiben & Lesly

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

DJIBEN, qui signifie la vie en dialecte Romani, est une célébration musicale incarnée par un collectif de musiciens d’exception. Forts d’une expérience de près de vingt ans sur la scène jazz française, ces artistes chevronnés fusionnent leurs talents et leurs passions pour créer une expérience sonore unique.



Leur univers musical s’ancre dans la richesse de la musique traditionnelle slave et klezmer, tout en embrassant les mélodies intemporelles des classiques du jazz et l’esprit vibrant du jazz manouche de Django Reinhardt. Chaque performance de DJIBEN est une invitation à un voyage où musicalité, créativité et héritage traditionnel se rencontrent pour donner vie à des moments d’exception.



On en parle Avec DJIBEN, plongez au cœur d’une exploration musicale où chaque note raconte une histoire, chaque mélodie est un hommage à la diversité et à la beauté de la vie elle-même.



Distribution

Raïlo Helmstetter guitare

Francko Mehrstein guitare

Roland Grob contrebasse

Julien Pidancier violon

Lesly Gargowitsch chant .

Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

