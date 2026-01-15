Djiben & Lesly Saint-André-les-Vergers
Djiben & Lesly Saint-André-les-Vergers mardi 17 mars 2026.
Djiben & Lesly
Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 20:30:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
DJIBEN, qui signifie la vie en dialecte Romani, est une célébration musicale incarnée par un collectif de musiciens d’exception. Forts d’une expérience de près de vingt ans sur la scène jazz française, ces artistes chevronnés fusionnent leurs talents et leurs passions pour créer une expérience sonore unique.
Leur univers musical s’ancre dans la richesse de la musique traditionnelle slave et klezmer, tout en embrassant les mélodies intemporelles des classiques du jazz et l’esprit vibrant du jazz manouche de Django Reinhardt. Chaque performance de DJIBEN est une invitation à un voyage où musicalité, créativité et héritage traditionnel se rencontrent pour donner vie à des moments d’exception.
On en parle Avec DJIBEN, plongez au cœur d’une exploration musicale où chaque note raconte une histoire, chaque mélodie est un hommage à la diversité et à la beauté de la vie elle-même.
Distribution
Raïlo Helmstetter guitare
Francko Mehrstein guitare
Roland Grob contrebasse
Julien Pidancier violon
Lesly Gargowitsch chant .
Espace Gérard Philipe La Grange Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Djiben & Lesly Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne