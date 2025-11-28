DJ’S TONY ET GREG : OPÉRATION GUINNESS PIE JOHN MC BYRNE AND CO Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 22:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Les humoristes @anto_og_ et @brasco_2 reviennent sous leurs alias : Tony & Greg flics le jour, dj la nuit.Retrouvez les le 28 Novembre à 22h au @johnmcbyrnes pour une soirée Bass Music qui célèbre la culture Anglaise qui leur est chère.En plus il y aura des guests (facile à deviner si vous les connaissez)https://www.instagram.com/reel/DRPnfWGDNzi/https://www.instagram.com/anto_og_/https://www.instagram.com/brasco_2/

JOHN MC BYRNE AND CO Nantes 44000