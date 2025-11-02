DKB Donibaneko Bost 5 Km Place Foch Saint-Jean-de-Luz

DKB Donibaneko Bost 5 Km

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Course sur route de 5Km sans dénivelé ouverte à tout public à partir de 14 ans. .

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 07 58 22 contact@pbathle.fr

English : DKB Donibaneko Bost 5 Km

German : DKB Donibaneko Bost 5 Km

Italiano :

Espanol : DKB Donibaneko Bost 5 Km

L’événement DKB Donibaneko Bost 5 Km Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Pays Basque