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DKVigne X Domaine Joliet Fixin

DKVigne X Domaine Joliet Fixin samedi 20 juin 2026.

Adresse : null Manoir de la Perrière

Ville : 21220 Fixin

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 9 9 Tarif réduit Tarif spécial

Fixin

DKVigne X Domaine Joliet

null Manoir de la Perrière Fixin Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :
2026-06-20

DKVigne s’installe au Domaine Joliet à Fixin pour une soirée open air au cœur des vignes ??.
Au programme dégustation de vins ??, food truck ?? et musique house, afro et deep house ?? du coucher de soleil à la nuit.

Un moment élégant et festif mêlant vin, musique et convivialité dans un cadre exceptionnel ?   .

null Manoir de la Perrière Fixin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : DKVigne X Domaine Joliet

L’événement DKVigne X Domaine Joliet Fixin a été mis à jour le 2026-04-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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