DKVigne X Domaine Joliet Fixin
DKVigne X Domaine Joliet Fixin samedi 20 juin 2026.
Fixin
DKVigne X Domaine Joliet
null Manoir de la Perrière Fixin Côte-d’Or
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
DKVigne s’installe au Domaine Joliet à Fixin pour une soirée open air au cœur des vignes ??.
Au programme dégustation de vins ??, food truck ?? et musique house, afro et deep house ?? du coucher de soleil à la nuit.
Un moment élégant et festif mêlant vin, musique et convivialité dans un cadre exceptionnel ? .
null Manoir de la Perrière Fixin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : DKVigne X Domaine Joliet
L’événement DKVigne X Domaine Joliet Fixin a été mis à jour le 2026-04-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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