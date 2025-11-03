Dlina Volny en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Dlina Volny en concert (côté Records) Supersonic Records Paris lundi 3 novembre 2025.

Supersonic Records & Persona Grata présentent Dlina Volny en concert !

SI VOUS AIMEZ / FOR FANS OF Molchat Doma, Lebanon Hanover & Boy Harsher

DLINA VOLNY

(dark wave / post-punk · Minsk, BLR)

Dlina Volny est un trio originaire de Minsk, en Biélorussie, désormais basé à Varsovie et à Londres.

Le groupe mélange le post-punk d’Europe de l’Est et la darkwave occidentale, créant un son mélancolique et introspectif, porté par des voix envoûtantes qui semblent à la fois nostalgiques et résolument modernes.

« Dazed » est leru premier album, sorti chez Italians Do It Better en 2021. Il a été mixé par Dean Hurley et masterisé par Mike Bozzi. Le groupe s’est imposé en Europe, au Royaume-Uni et au Mexique, se produisant dans des festivals tels que ESNS, Kalabalik på Tyrolen et Grauzone.

Leur nouvel album « In Between », sorti au printemps 2025, présente un son plus sombre et plus affirmé, mêlant des éléments de dark pop, d’EBM et de cold wave.

ÉCOUTER

https://dlinavolny.bandcamp.com/music

REGARDER

https://www.youtube.com/c/DlinaVolny

AIMER

https://www.instagram.com/dlina_volny/

———————————

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

Le lundi 03 novembre 2025

de 19h00 à 22h30

payant

De 18,90 à 21 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo