Dlo Doubout – Atelier scolaire en photographie: le photogramme, Lycée agricole Alexandre Buffon, Baie-Mahault

Informations pratiques

Dlo Doubout – Atelier scolaire en photographie: le photogramme 6 – 21 janvier 2027 Lycée agricole Alexandre Buffon Guadeloupe

Atelier est destiné à une classe du lycée agricole de Baie Mahault. La thématique sera définie en concertation avec les enseignant.es, et appliquée à l’apprentissage de la photographie, associant le photogramme et la photographie numérique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-06T13:00:00+01:00 – 2027-01-06T16:00:00+01:00

Fin : 2027-01-21T20:00:00+01:00 – 2027-01-21T22:00:00+01:00

Atelier Photogramme animé par Laurent de Bompuis

Un photogramme est une image photographique obtenue sans appareil photo, en plaçant des végétaux ou des objets directement sur une surface photosensible (le papier photo) et en l’exposant à la lumière.

Le développement de l’image se fera en chambre noire sous une lampe inactinique, le résultant étant une image en négatif.

Man Ray et László Moholy-Nagy deux figures majeures de l’histoire de la photographie expérimentale sont particulièrement connus pour leur travail avec les photogrammes.

Laurent de Bompuis travaillera avec des élèves du LEGTA de Baie Mahault, pour associer leur initiation à la photographie avec l’utilisation de la technique du photogramme appliquée à des plantes de leur environnement d’apprentissage professionnel.

Lycée agricole Alexandre Buffon Convenance Baie-Mahault 97122 Guadeloupe Guadeloupe https://guadeloupeagrocampus.fr/legta

Atelier Photogramme animé par Laurent de Bompuis

© Daniel Dabriou – conception graphique