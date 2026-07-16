Dlo Doubout – Atelier scolaire en photographie: le sténopé, Ecole élémentaire Lacroix, Le Moule
mardi 12 janvier 2027 · Ecole élémentaire Lacroix · Le Moule
Informations pratiques
Dlo Doubout – Atelier scolaire en photographie: le sténopé 12 – 28 janvier 2027 Ecole élémentaire Lacroix Guadeloupe
Atelier destiné à une classe élémentaire, d’une durée de 20 heures. Discussions en cours avec l’établissement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-12T13:30:00+01:00 – 2027-01-12T16:30:00+01:00
Fin : 2027-01-28T19:00:00+01:00 – 2027-01-28T21:00:00+01:00
Atelier sténopé, animé par Daniel Dabriou, photographe
L’idée est de créer un lien fort entre transmission, expérimentation et territoire.
Découvrir la magie de la photographie avec le sténopé
Le sténopé comme moyen simple et ludique d’apprendre les bases de la photographie
Importance de comprendre les principes de formation des images à l’ère numérique
Objectifs du projet :
• Apprendre les bases de la photographie et de la formation des images
• Stimuler la créativité et la curiosité scientifique des enfants
• Encourager les activités manuelles et l’expérimentation
Contenus de l’atelier :
• Introduction au sténopé
• Fabrication d’un sténopé
• Utilisation du sténopé
• Développement des photos réalisées en sténopé
Restitution avec présentation des travaux réalisés
Ecole élémentaire Lacroix Rue Joffre, Le Moule Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe
Atelier sténopé, animé par Daniel Dabriou, photographe
© Daniel Dabriou – conception graphique
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