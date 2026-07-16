Dlo Doubout – Atelier scolaire en photographie: le sténopé, Ecole élémentaire Lacroix, Le Moule

Informations pratiques

Dlo Doubout – Atelier scolaire en photographie: le sténopé 12 – 28 janvier 2027 Ecole élémentaire Lacroix Guadeloupe

Atelier destiné à une classe élémentaire, d’une durée de 20 heures. Discussions en cours avec l’établissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-12T13:30:00+01:00 – 2027-01-12T16:30:00+01:00

Fin : 2027-01-28T19:00:00+01:00 – 2027-01-28T21:00:00+01:00

Atelier sténopé, animé par Daniel Dabriou, photographe

L’idée est de créer un lien fort entre transmission, expérimentation et territoire.

Découvrir la magie de la photographie avec le sténopé

Le sténopé comme moyen simple et ludique d’apprendre les bases de la photographie

Importance de comprendre les principes de formation des images à l’ère numérique

Objectifs du projet :

• Apprendre les bases de la photographie et de la formation des images

• Stimuler la créativité et la curiosité scientifique des enfants

• Encourager les activités manuelles et l’expérimentation

Contenus de l’atelier :

• Introduction au sténopé

• Fabrication d’un sténopé

• Utilisation du sténopé

• Développement des photos réalisées en sténopé

Restitution avec présentation des travaux réalisés

Ecole élémentaire Lacroix Rue Joffre, Le Moule Le Moule 97160 L’Autre Bord Guadeloupe Guadeloupe

Atelier sténopé, animé par Daniel Dabriou, photographe

© Daniel Dabriou – conception graphique