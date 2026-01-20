DNB TECHNO TRIBE Prades
DNB TECHNO TRIBE Prades samedi 7 février 2026.
DNB TECHNO TRIBE
17 avenue du Pla de Dalt Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 17:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
C’est soirée techno au RestoPub!
Menu spécial et entrée gratuite!
.
17 avenue du Pla de Dalt Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s techno night at RestoPub!
Special menu and free admission!
L’événement DNB TECHNO TRIBE Prades a été mis à jour le 2026-01-20 par OTI CONFLENT CANIGO