Do In Nature Marche et auto-massages en plein air Honfleur

Do In Nature Marche et auto-massages en plein air

Bois du Breuil Honfleur Calvados

Début : 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-07 16:30:00

2025-11-07

Une parenthèse ressourçante en pleine nature. Offrez-vous un après-midi de reconnexion à vous-même et à la nature avec Do In Nature, une activité alliant Do In (auto-massages, étirements, respiration) et marche douce dans le cadre apaisant du Bois du Breuil.

Cette séance, guidée par Céline, invite à réveiller le corps, stimuler la circulation de l’énergie et relâcher les tensions tout en profitant des bienfaits du mouvement en plein air.

Matériel à prévoir chaussures de marche, gourde d’eau, vêtement chaud pour la relaxation finale.

Au programme Do In d’échauffement, marche douce, auto-massages de récupération, relaxation active et goûter convivial en profondeur. .

Bois du Breuil Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 87 15 31 95 celine.lhote@cnaturellementsoi.fr

English : Do In Nature Marche et auto-massages en plein air

A rejuvenating interlude in the heart of nature. Treat yourself to an afternoon of reconnecting with yourself and nature with Do In Nature, an activity combining Do In (self-massage, stretching, breathing) and gentle walking in the soothing setting of the Bois du Breuil.

German : Do In Nature Marche et auto-massages en plein air

Eine erholsame Auszeit inmitten der Natur. Gönnen Sie sich einen Nachmittag, um sich wieder mit sich selbst und der Natur zu verbinden, mit Do In Nature, einer Aktivität, die Do In (Selbstmassage, Dehnungen, Atmung) und sanftes Gehen in der beruhigenden Umgebung des Bois du Breuil verbindet.

Italiano :

Una pausa rigenerante nel cuore della natura. Concedetevi un pomeriggio per riconnettervi con voi stessi e con la natura con Do In Nature, un’attività che combina Do In (automassaggio, stretching, respirazione) e camminate dolci nella rilassante cornice del Bois du Breuil.

Espanol :

Una pausa rejuvenecedora en plena naturaleza. Regálese una tarde de reencuentro consigo mismo y con la naturaleza con Do In Nature, una actividad que combina Do In (automasaje, estiramientos, respiración) y paseos suaves en el marco relajante del Bois du Breuil.

