Do Montebello au Château du Bosc Camjac

Do Montebello au Château du Bosc Camjac dimanche 27 juillet 2025.

Do Montebello au Château du Bosc

Lieu-dit Le Bosc Camjac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Venez découvrir ou redécouvrir cette artiste dans le cadre du Château !

Difficile d’enfermer Do Montebello dans une seule chapelle tant elle nourrit son univers de la fusion d’arts complémentaires et indissociables. C’est ce qui fait la richesse et la beauté de ses créations. Avec son guitariste Hervé Morisot, ils mélangent musique du monde et poésie, pour vous assurer une soirée pétillante ! 10 .

Lieu-dit Le Bosc Camjac 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 20 83 contact@chateaudubosc.fr

English :

Come and discover or rediscover this artist at the Château!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie diese Künstlerin in der Umgebung des Schlosses!

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire questo artista allo Château!

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir a este artista en el castillo

L’événement Do Montebello au Château du Bosc Camjac a été mis à jour le 2025-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)