« Do you like soul music ? » – une histoire de la soul animée par Frédéric Adrian Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Frédéric Adrian, journaliste spécialisé dans les musiques afro-américaines et auteur de différentes biographies (Aretha Franklin, Nina Simone, Otis Redding, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Ray Charles…), propose un parcours en musique dans l’Histoire de la soul, des débuts au tout début des années 1950 aux différentes évolutions du genre jusqu’à aujourd’hui, en lien avec une certaine Histoire de l’Amérique…

Entrée libre

Frédéric Adrian, journaliste et auteur, vous propose une conférence musicale sur la Soul.

Le samedi 31 janvier 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr



