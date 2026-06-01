Do you see what you hear ?, Parc du château de Bettembourg – Schlasspark, Bettembourg

Do you see what you hear ? Dimanche 7 juin, 11h00 Parc du château de Bettembourg – Schlasspark Canton Esch-sur-Alzette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Do you see what you hear? – Concert

Sous le thème « La Vue », Estro Armonico guidera la vue intérieure par un parcours musical partant du concret et évoluant vers l’abstrait. Ce concert commenté débutera par des sons imitant la nature (le chant des oiseaux, l’orage … dans les « Quatre Saisons » de Vivaldi) en passant par des pièces dépeignant une atmosphère spécifique (Water Music de Handel) pour aboutir à une vision intérieure libre de tout contexte (par le moyen de « musique absolue »). Le programme inclura la création d’une œuvre de Gilles Grethen, qui, quant à elle, est inspirée par la contemplation d’une architecture baroque. Concert commenté accessible à tous.

Concerts gratuits – accessibles à tous

Dimanche, 7 juin à 11h – Schlasspark Bettembourg

Langues : LU | FR

Pour plus d’informations, consulter le site internet : estro.lu

Parc du château de Bettembourg – Schlasspark 13 Rue du Château, L-3217 Bettembourg Bettembourg 3217 Canton Esch-sur-Alzette +352 661 309 742 https://estro.lu https://www.facebook.com/EstroArmonicoLuxembourg/ [{« link »: « https://estro.lu/fr/contact »}]

Plongez dans un voyage musical guidé par la vue, des sons de la nature aux émotions de la musique absolue. Vivaldi, Haendel et une création contemporaine se répondent dans un concert immersif.

© Estro Armonico a.s.b.l.