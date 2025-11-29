DOC LES CAVALIERS DES TERRES SAUVAGES Sète

DOC LES CAVALIERS DES TERRES SAUVAGES

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Réalisé par Michael DWECK et Gregory KERSHAW documentaire Argentine 2024 1h24mn VOSTF

Réalisé par Michael DWECK et Gregory KERSHAW documentaire Argentine 2024 1h24mn VOSTFCe qui saute aux yeux dès le premier plan de ce sublime film documentaire sur la vie d’un groupe de gauchos argentins, c’est la beauté des images pas seulement leur qualité esthétique, dans un noir et blanc soulignant avec beaucoup de délicatesse le moindre détail de chaque plan, mais aussi l’émotion qui filtre dans le moindre grain de lumière. Cette émotion, ce ravissement, cette joie sont précisément ce qui pourrait résumer au plus près la réalité sensible, la qualité de la relation que cette communauté gaucho noue à la fois avec le cheval et avec la terre ! .

