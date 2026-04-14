DOCBIKE26, Parking DGAC, Entzheim

DOCBIKE26 Jeudi 21 mai, 08h00 Parking DGAC Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T08:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T08:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Une animation sur les thème SPE et prévention vous est proposée le jeudi 21 mai 2026, un mécanicien sera également présent lors de cette journée. Vous pourrez lui confier votre vélo pour une révision.

Parking DGAC aéroport de strasbourg-Entzheim Entzheim 67960 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://doc-bike.velodomicile.fr/produit/animation-aeroport-de-strasbourg/?preview=true »}]

1/4 h Prévention -Venu d’un mécanicien vélo