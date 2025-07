DOC’CÉVENNES MON ONCLE GRIFFON Pont de Montvert Sud Mont Lozère

DOC’CÉVENNES MON ONCLE GRIFFON Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 12 juillet 2025.

DOC’CÉVENNES MON ONCLE GRIFFON

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Venez assister à l’avant première du documentaire « Mon Oncle Griffon » en présence de Guilhem Brouillet le réalisateur.

5 épisodes de 25 minutes , qui traitent de la transmission d’une exploitation agricole au dessus de Florac.

Venez assister à l’avant première du documentaire « Mon Oncle Griffon » en présence de Guilhem Brouillet le réalisateur.

5 épisodes de 25 minutes , qui traitent de la transmission d’une exploitation agricole au dessus de Florac.



Synopsis

Clap de fin pour la ferme familiale à l’heure où l’oncle de G. Brouillet, Raymond Sabatier, doit prendre sa retraite, ou transmission de l’élevage ? Nichée sur un relief isolé entre vallée du haut Tarn et Mont Lozère, la ferme perchée offre un cadre splendide. Au fil des saisons, G. Brouillet filme son oncle face aux aléas économiques, mêlant avec tendresse son regard d’enfant émerveillé à la gravité du risque de disparition de ce monde rural. .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie biblipontdemontvert@gmail.com

English :

Join us for the premiere of the documentary « Mon Oncle Griffon? in the presence of director Guilhem Brouillet.

5 episodes of 25 minutes, dealing with the transmission of a farm above Florac.

German :

Kommen Sie zur Vorpremiere des Dokumentarfilms « Mon Oncle Griffon? » in Anwesenheit von Guilhem Brouillet, dem Regisseur.

fünf 25-minütige Episoden, die sich mit der Übergabe eines landwirtschaftlichen Betriebs oberhalb von Florac beschäftigen.

Italiano :

Assistete all’anteprima del documentario « Mon Oncle Griffon? » in presenza del regista Guilhem Brouillet.

5 puntate da 25 minuti, che trattano la trasmissione di una fattoria sopra Florac.

Espanol :

Asista al preestreno del documental « Mon Oncle Griffon? en presencia del director Guilhem Brouillet.

5 episodios de 25 minutos, que tratan de la transmisión de una granja por encima de Florac.

L’événement DOC’CÉVENNES MON ONCLE GRIFFON Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-07-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère