Dock In Absolute Concert Millau en Jazz Millau vendredi 28 novembre 2025.

1bis Avenue Alfred Merle Millau Aveyron

Le trio luxembourgeois Dock In Absolute permet tous les mélanges, se revendiquant tout aussi bien de jazz que de musique classique ou encore de pop et de rock. Ouverture de saison de Millau en Jazz.

Le trio Dock In Absolute est le fer de lance d’une formidable résurgence de la scène du jazz au Luxembourg. Enraciné dans le vaste répertoire des trios de piano jazz, mais avec un regard actuel, Dock In Absolute offre une musique qui est indubitablement contemporaine et fraîche, tout autant qu’empreinte de tradition. Le trio piano-basse-batterie permet tous les mélanges, se revendiquant tout aussi bien de jazz que de musique classique ou encore de pop et de rock.

Les compositions du pianiste Jean-Philippe Koch sont vivifiées par les contributions énergiques du bassiste David Kintziger et du batteur Victor Kraus. Avec leur son lumineux et sensible, les trois musiciens assument le plaisir d’une virtuosité jamais gratuite. 13 .

1bis Avenue Alfred Merle Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 82 47 info@millaujazz.fr

English :

The Luxembourg trio Dock In Absolute is a mix of jazz, classical, pop and rock. Millau en Jazz season opener.

German :

Das luxemburgische Trio Dock In Absolute lässt alle Mischungen zu und bekennt sich gleichermaßen zum Jazz, zur klassischen Musik, zum Pop und zum Rock. Saisoneröffnung von Millau en Jazz.

Italiano :

Il trio lussemburghese Dock In Absolute è in grado di mescolare tutto, affermando di essere tanto jazz quanto classico, pop o rock. Apertura della stagione di Millau en Jazz.

Espanol :

El trío luxemburgués Dock In Absolute sabe mezclarlo todo, afirmando que es tan jazz como clásica, pop o rock. Inauguración de la temporada de Millau en Jazz.

