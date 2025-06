Docks d’été Strasbourg 5 juillet 2025 07:00

Bas-Rhin

Docks d’été presqu’île André Malraux Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-05

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-05

Vous rêvez d’une pause rafraîchissante et ludique en plein centre-ville ? Dirigez-vous vers les Docks d’été, un lieu éphémère dédié à la détente, à l’évasion et aux loisirs. En famille ou entre amis, profitez d’une plage urbaine, offrant parasols et espaces ombragés, d’une base nautique et de nombreuses animations ludiques.

Plage en accès libre tous les jours de 8h à minuit.

Base nautique ouverte du dimanche au jeudi de 15h à 19h, les vendredis et samedis de 15h à 21h.

Animations jeune public tous les jours dès 14h. 0 .

presqu’île André Malraux

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 28 28

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Docks d’été Strasbourg a été mis à jour le 2025-06-17 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg