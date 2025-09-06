Docks du livre journées du livre ancien et moderne Cours d’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement

Docks du livre journées du livre ancien et moderne Cours d’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement samedi 6 septembre 2025.

Docks du livre journées du livre ancien et moderne

Cours d’Estienne d’Orves Cours D’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-10-04 20:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-20 2025-10-04 2025-10-18 2025-11-01 2025-11-15 2025-12-06 2025-12-20

L’Association pour la Promotion Active du Livre à Marseille propose un marché du livre réunissant une dizaine de libraires professionnels, avec des livres anciens et modernes sur tous les sujets.

Livres reliés, illustrés, éditions originales, livres documentaires Provence, littérature, sciences et techniques , histoire, géographie, sciences humaines, arts. BD, affiches de cinéma et vinyles.





L’Association pour la Promotion Active du Livre à Marseille propose un marché du livre réunissant une dizaine de libraires professionnels, avec des livres anciens et modernes sur tous les sujets. .

Cours d’Estienne d’Orves Cours D’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur a.althee@wanadoo.fr

English :

The Association pour la Promotion Active du Livre à Marseille (Association for the Active Promotion of Books in Marseille) is offering a book market featuring a dozen professional booksellers, with antiquarian and modern books on all subjects.

German :

Die Association pour la Promotion Active du Livre à Marseille bietet einen Büchermarkt mit etwa zehn professionellen Buchhändlern an, auf dem antiquarische und moderne Bücher zu allen Themen angeboten werden.

Italiano :

L’Association pour la Promotion Active du Livre à Marseille (Associazione per la promozione attiva del libro a Marsiglia) organizza un mercato del libro che riunisce una decina di librai professionisti, con libri vecchi e nuovi su tutti gli argomenti.

Espanol :

La Association pour la Promotion Active du Livre à Marseille (Asociación para la Promoción Activa del Libro en Marsella) organiza un mercado del libro que reúne a una decena de libreros profesionales, con libros antiguos y nuevos de todos los temas.

L’événement Docks du livre journées du livre ancien et moderne Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille