DOCKS REGGAE PARTY LES DOCKS Cahors

DOCKS REGGAE PARTY Début : 2026-02-06 à 21:00. Tarif : – euros.

LINVAL THOMPSON EN TOURNÉE !Avec une carrière de plus de 50 ans, Linval Thompson est l’un des derniers grands monuments vivants du reggae roots jamaïcain. Chanteur, producteur et fondateur du mythique label Thompson Sound, il a façonné le son du reggae avec des titres intemporels comme « I Love Marijuana », « Don’t Cut Off Your Dreadlocks » ou encore « Jah Jah the Conqueror ». Son influence est immense, ayant également produit des morceaux pour des géants tels que Barrington Levy, Eek A Mouse, Johnny Osbourne, Freddie McGregor et Horace Andy.Discret et humble malgré un catalogue parmi les plus riches de l’histoire du reggae, Linval Thompson continue de tracer son sillon. En 2024, il revient plus fort que jamais avec un nouvel album studio intitulé Ganja Man , produit en collaboration avec Irie Ites Records (France). Entouré de musiciens d’exception comme Roots Radics, The Ligerians ou encore Med Tone… Que ce soit en festival ou dans une salle plus intime, la voix intemporelle, les paroles puissantes et le charisme de Linval captiveront tous les amateurs de reggae, toutes générations confondues. Un artiste essentiel pour tout programmateur à la recherche de reggae authentique et intemporel.BIG RED (Raggasonic) feat. IRIE ITES!Figure incontournable du reggae français, Big Red (moitié du légendaire duo Raggasonic) est de retour sur scène avec un show explosif en collaboration exclusive avec Irie Ites Sound. Ensemble, ils enchaînent les dates à travers la France et l’Europe, livrant une performance taillée pour les scènes sound system comme pour les grandes scènes live des festivals. Leur show mêle les classiques qui ont marqué toute une génération – de l’époque Raggasonic jusqu’aux hits solo – aux nouveaux titres percutants de son dernier album Blood & Victory . Ce projet, salué par la critique, plonge dans les racines du reggae tout en explorant les sonorités modernes du dub et de la bass music, avec des productions signées par la fine fleur de la scène française : OnDubGround, Irie Ites, Little Lion Sound, Bisou,…Sur scène, Big Red déploie son flow unique et son énergie brute, au service de textes puissants, engagés et actuels. Racisme, violences policières, luttes sociales : son message est clair, direct, et profondément humain.Un show vibrant, musicalement riche et hautement fédérateur. Incontournable pour tous les amateurs de reggae et de vibes authentiques ! En ouverture :Trois passionnés de reggae dont Dan et Jah Youth membre de l’association Lot of Vibes et opérateur du Esperança sound systeme accompagné de Oridjinal Selekta ambianceront la soirée avec une selection 100% reggae et vynile allant du roots au stepper en passant par le digital, avec King Zois saxophoniste ultra doué qui se joindra a eux pour agrémenter la session avec des sonorités cuivré et Mc Natural en guest prendra le micro sur les versions.

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46