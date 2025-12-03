Doc’N’Co : le Blues | Concert Cedric Burnside + Documentaire Au Coeur du Blues STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 20:00 – 23:00

Gratuit : non

Cette nouvelle session de Doc’N’Co nous emmènera sur les traces du Blues. Vous pourrez voir le magnifique documentaire road-movie de Louis Mouchet qui va à la rencontre des lieux et artistes du blues en Afrique et aux Usa, avant le concert de l’américain Cédric Burnside, petit fils du mythique RL Burnside, l’ADN d’un blues authentique fixé au corps !

STEREOLUX Nantes 44200

http://stereolux.org/docnco-le-blues-concert-cedric-burnside-documentaire-au-coeur-du-blues-24032026-1900