Docs en Saint-Cyr L’école nomade Salle des fêtes Saint-Cyr-la-Rosière

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Projection du documentaire L’École Nomade , un film de Michel Debats (durée 50 minutes 2008).

Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=Ipj7WGGwnIo

En Sibérie orientale, une école nomade évenk a vu le jour. Elle se déplace avec les familles nomades, ordinateurs, tables et chaises sanglés sur les traîneaux de rennes. Le film suit Alexandra Lavrillier, vivant parmi les Evenks, et donne la parole aux habitants sur ce qu’est être un humain évenk . Grâce à cette école itinérante, les enfants peuvent poursuivre le cursus académique russe tout en conservant leur langue, leurs rituels et leur mode de vie traditionnel.

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur Michel Debats, puis d’un pot convivial.

Pratique à la salle des fêtes participation libre une organisation du comité des fêtes.

Covoiturage possible https://togetzer.com/covoiturage-evenement/r6gqui .

Salle des fêtes Rue des Tailleurs Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 6 51 53 03 27 contact@odessusduperche.com

