Docs en Saint-Cyr – « Notre Nouveau Monde – Quand la Terre nous surprend » Salle des fêtes Saint-Cyr-la-Rosière
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Cyr-la-Rosière
Informations pratiques
Saint-Cyr-la-Rosière
Docs en Saint-Cyr – « Notre Nouveau Monde – Quand la Terre nous surprend »
Salle des fêtes Rue des Tailleurs Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Projection du documentaire « Notre Nouveau Monde – Quand la Terre nous surprend », un film de Gilles Dufraisse.
La projection sera suivie d’un échange autour d’un verre de l’amitié en présence du réalisateur.
Pratique : à la salle des fêtes – participation libre – une organisation du comité des fêtes. .
Salle des fêtes Rue des Tailleurs Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 6 51 53 03 27 contact@odessusduperche.com
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English : Docs en Saint-Cyr – « Notre Nouveau Monde – Quand la Terre nous surprend »
L’événement Docs en Saint-Cyr – « Notre Nouveau Monde – Quand la Terre nous surprend » Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CdC Coeur du Perche
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