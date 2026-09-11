Informations pratiques

Saint-Cyr-la-Rosière

Docs en Saint-Cyr – « Notre Nouveau Monde – Quand la Terre nous surprend »

Salle des fêtes Rue des Tailleurs Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Projection du documentaire « Notre Nouveau Monde – Quand la Terre nous surprend », un film de Gilles Dufraisse.

La projection sera suivie d’un échange autour d’un verre de l’amitié en présence du réalisateur.

Pratique : à la salle des fêtes – participation libre – une organisation du comité des fêtes. .

Salle des fêtes Rue des Tailleurs Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 6 51 53 03 27 contact@odessusduperche.com

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English : Docs en Saint-Cyr – « Notre Nouveau Monde – Quand la Terre nous surprend »

L’événement Docs en Saint-Cyr – « Notre Nouveau Monde – Quand la Terre nous surprend » Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CdC Coeur du Perche