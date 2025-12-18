Docs en Saint-Cyr Quand la mer menace les villes Salle des fêtes Saint-Cyr-la-Rosière

Docs en Saint-Cyr Quand la mer menace les villes

Salle des fêtes Rue des Tailleurs Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-01-11 15:00:00

2026-01-11

Projection du documentaire Quand la mer menace les villes 90min.

Un film passionnant de Laurence Thiriat sur les réponses technologiques en cours d’expérimentation qui, aux quatre coins du monde, tentent de sauver les mégapoles côtières menacées par la montée des eaux due au réchauffement climatique et à l’activité humaine. Ce documentaire permet de découvrir des projets occidentaux parfois fous, souvent très coûteux, et dont on ne connaît pas les conséquences sur la biodiversité.

Laurence Thiriat est une réalisatrice de documentaires culturels, historiques et scientifiques. Sa formation de journaliste lui a permis de parcourir les différentes parties du globe. Son esprit curieux et ouvert la guide dans sa quête de compréhension du monde. Son travail de terrain et ses rencontres nourrissent et enrichissent son expérience depuis plus de 30 ans.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec le public, puis d’un pot de l’amitié, fidèle à l’esprit convivial de Docs-en-Saint-Cyr.

Pratique à la salle des fêtes participation libre une organisation du comité des fêtes. .

+33 6 51 53 03 27 contact@odessusduperche.com

