DOCTEUR ANAEL ET MISTER CORANTIN – THEATRE A L’OUEST Auray

BAT ATTACK 2 Début : 2026-03-06 à 20:30. Tarif : – euros.

BAT ATTACK 2Le label BAT Records et La Puce a l’Oreille s’associent pour la première fois pour une soirée sound system. Acteurs depuis plus d’une décennie de la scène musicale riomoise, ils vous proposent une soirée estampillée BAT ATTACK aux couleurs du reggae et du dub. Le tout nouveau sound system originaire de Vichy, Grave Tone, viendra sonoriser la soirée avec sa sono home made tout neuve. Fondateurs du label Ikadub et Dub Shepherds s’affronteront en clash avec leur console analogique. L’invité de marque, Woodblocks, affole depuis plusieurs années maintenant les dancefloors grenoblois et français avec une énergie et animation unique. Maître de cérémonie et grand habitué du studio de Bat Records, I Fi animera toute la soirée au micro dans son style deejay bien connu.

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63