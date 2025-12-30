DOCTEUR ANAEL ET MISTER CORANTIN THEATRE A L’OUEST Auray

DOCTEUR ANAEL ET MISTER CORANTIN Début : 2026-10-21 à 11:00. Tarif : – euros.

Spectacle nominé dans la catégorie meilleur spectacle magique jeune public de l’année 2013-2014 par la FFAP (Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs). Anael, un savant un peu fou, doit se rendre à une soirée costumée mais sa tenue très spéciale a disparue.Va-t-il pouvoir la retrouver dans son laboratoire?Épaulé par Corantin, son lapin chimiste, Anael décide de recréer son costume avec l’aide des enfants en se servant de formules aussi scientifiques que loufoques.Un spectacle fantastique où se mêlent magie, ventriloquie, mime et humour dans un univers dynamique et fascinant. A partir de 3 ans.Durée: 50 minutes

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56