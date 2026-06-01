Docteur Patch Ciné-rencontre Salle Gilet Saint-Suliac

Saint-Suliac

Docteur Patch Ciné-rencontre

Salle Gilet 3 Rte du Mont Garrot Saint-Suliac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez rencontrer les clowns qui mettent des sourires sur les visages des enfants.

A travers la diffusion du film Docteur Patch et d’une rencontre avec avec des bénévoles de l’association Rêves de clowns .

Après avoir effectué un séjour dans un établissement psychiatrique à la suite d’une dépression, Patch Adams découvre qu’il a le talent de soulager ses compagnons malades grâce à sa gaieté et à ses blagues. Il se lance alors dans des études de médecine en prônant une approche plus conviviale et plus humaine du patient.

Diffusion organisé par l’association Des Planches sur la Rance .

Salle Gilet 3 Rte du Mont Garrot Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 99 39 17 85

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English :

L’événement Docteur Patch Ciné-rencontre Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-06-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel