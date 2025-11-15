Docteur Polar : Médiathèque Jacques Demy Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Etudiant, Adulte

Animé par Fondu au NoirLes mains sur les hanches, une moue dubitative, les yeux plissés devant les mètres linéaires de romans policiers ? Aucun doute : vous ne savez pas quoi lire ! Heureusement, après un rapide diagnostic, les compères de Docteur Polar vous délivreront une prescription littéraire qui devrait remédier à votre indécision.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/