Docteur Polar : Médiathèque Jacques Demy Médiathèque Jacques Demy Nantes

Docteur Polar : Médiathèque Jacques Demy Samedi 15 novembre, 10h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15T10:00:00 – 2025-11-15T12:30:00

Fin : 2025-11-15T10:00:00 – 2025-11-15T12:30:00

Animé par Fondu au Noir

Les mains sur les hanches, une moue dubitative, les yeux plissés devant les mètres linéaires de romans policiers ? Aucun doute : vous ne savez pas quoi lire ! Heureusement, après un rapide diagnostic, les compères de Docteur Polar vous délivreront une prescription littéraire qui devrait remédier à votre indécision.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

