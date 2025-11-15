Docteur Polar : Médiathèque Jacques Demy Médiathèque Jacques Demy Nantes
Début : 2025-11-15T10:00:00 – 2025-11-15T12:30:00
Fin : 2025-11-15T10:00:00 – 2025-11-15T12:30:00
Animé par Fondu au Noir
Les mains sur les hanches, une moue dubitative, les yeux plissés devant les mètres linéaires de romans policiers ? Aucun doute : vous ne savez pas quoi lire ! Heureusement, après un rapide diagnostic, les compères de Docteur Polar vous délivreront une prescription littéraire qui devrait remédier à votre indécision.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
