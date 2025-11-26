Docteur Polar : Médiathèque Luce Courville Médiathèque Luce Courville Nantes

Docteur Polar : Médiathèque Luce Courville Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 26 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 16:00 – 18:30

Gratuit : oui Etudiant, Adulte

Animé par Fondu au NoirLes mains sur les hanches, une moue dubitative, les yeux plissés devant les mètres linéaires de romans policiers ? Aucun doute : vous ne savez pas quoi lire ! Heureusement, après un rapide diagnostic, les compères de Docteur Polar vous délivreront une prescription littéraire qui devrait remédier à votre indécision.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/