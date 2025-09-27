Docteure Ox aux Ardoines Rond-Point des Ardoines Vitry-Sur-Seine

Docteure Ox aux Ardoines Rond-Point des Ardoines Vitry-Sur-Seine samedi 27 septembre 2025.

A l’occasion de la deuxième édition des Ardoines se dévoilent

et du festival Mur/Murs la compagnie des Marlins présente la création collective « Docteure Ox ». Spectacle en déambulation avec deux comédien.nes et les enfants du Centre social Balzac, partez à la découverte de la mystérieuse Docteure Ox et de son acolyte Ygène. Il semblerait que depuis leur arrivée, le village d’habitude si paisible de Quiquendone est troublé. On raconte même que les habitants sont méconnaissables….

Mise en scène: Maryline Klein | Jeu: Soufian Khalil, Aurélie Messié et les enfants du Centre Social Balzac | Regard extérieur et pédagogie : Alice Coffinet-MenahemCréation Costume : Julie Le Pallec | Référent enfants : Boubacar N’DIAYE | Administration et production: Camille Hembert | Communication : Solène Pitaud

Merci à nos partenaires l’EPA ORSA, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, la ville de Vitry-Sur-Seine et le Centre Social Balzac

Spectacle déambulatoire, gratuit et tout public à partir de l’œuvre de Jules Verne « Une fantaisie du Docteur Ox »

Le samedi 27 septembre 2025

de 11h15 à 12h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T14:15:00+02:00

fin : 2025-09-27T15:15:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T11:15:00+02:00_2025-09-27T12:15:00+02:00

Rond-Point des Ardoines Quartier des Ardoines 94400 Vitry-Sur-Seine

https://www.compagniedesmarlins.com/2025-docteure-ox https://www.facebook.com/ciedesmarlins/ https://www.facebook.com/ciedesmarlins/