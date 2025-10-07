Docu-concert : Nouveaux voisins, nouveaux amis Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Docu-concert : Nouveaux voisins, nouveaux amis Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire vendredi 10 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 20:00 –

Gratuit : non de 11€ à 25€ Adulte

Nouveaux voisins, nouveaux amis par MerlotC’est l’histoire d’une rencontre : celle du chanteur Merlot avec les familles migrantes du centre d’hébergement d’urgence de Paris-Ivry, juste à côté de chez lui. Une rencontre presque sans mots, où les émotions et la musique créent un lien. Un peu comme lors d’une première rencontre ! Hommes, femmes et enfants partagent des chansons dans leur langue d’origine. Merlot filme et compose autant de portraits musicaux, projetés et joués sur scène en trio. Chaque visage raconte un pays, un exode, une émotion… Un voyage musical sensible pour changer de regard sur nos “nouveaux voisins”.Avec : Manuel Merlot, Cedryck Santens et Thibaut BrandaliseSon : Nicolas Sélambin

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com https://billetterie.seetickets.fr/nouveaux-voisins-nouveaux-amis-concert-theatre-ligeria-sainte-luce-sur-loire-10-avril-2026-css5-villedesaintelucesurloire-pg101-ri11116183.html