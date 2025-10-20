Docu givré “ATSUNAI KAMMAK” Espace des mondes polaires Prémanon

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-10-20 18:00:00

2025-10-20

“ATSUNAI KAMMAK”, Pascal Bejeannin (Mizenboite Production/2019)

Avérée depuis plus de trente ans par les glaciologues, l’action de l’homme sur le climat ne cesse de poursuivre son chemin vers les températures supérieures. Il est temps pour l’homme d’en prendre conscience et de rebrousser chemin. Ce film documentaire est une étape immanquable de cette prise d’initiatives collectives. Pascal Bejeannin, artiste sculpteur, créateur d’œuvres médiatrices et curieuses, d’animaux métalliques, nommés Au-revoir camarade , cherche à pousser au témoignage par l’art, l’image et l’esthétique. A la rencontre des habitants des régions en alerte, spécialistes, scientifiques ou participants aux expéditions.

Le projet ATSUNAI KAMMAK / Au-REVOIR CAMARADE a été initié en 2019 avec l’expédition de la sculpture d’ours de Pascal Bejeannin au Groenland puis le prêt pour 5 ans et son exposition dans le hall de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor (partenaire logistique du projet).

Film en VO sous-titré. .

Espace des mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

