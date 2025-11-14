Docu givré En immersion dans la science de l’extrême de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Docu givré En immersion dans la science de l’extrême de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Début : 2026-02-09 16:00:00

fin : 2026-03-02 16:45:00

2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02

Découvrez comment les équipes de l’Institut polaire français assurent l’organisation et l’impressionnante logistique des expéditions scientifiques françaises en régions polaires, que ce soit à travers les activités de la station Concordia, l’épopée du raid logistique au cœur de l’Antarctique et la construction et la gestion des refuges aux îles Kerguelen .

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Durée 45 minutes

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

