Eric Brossier et France Pinczon du Sel voyagent ensemble depuis 1999. On leur doit — le fait est notoire — la première circumnavigation intégrale de l’Arctique sur deux étés consécutifs (2002-2003). Ce fut le passage du Nord-Est d’abord, quand Vagabond relia la Bretagne au Japon en contournant par le Nord le continent eurasiatique, suivi par le passage du Nord-Ouest, du Japon à la Bretagne, en doublant l’Amérique par le haut Arctique canadien.

En 2004, ils s’installent pour 1 ou 2 ans au Spitsberg, pour un programme d’océanographie arctique. Ils y resteront 5 ans, pour étudier la banquise et le climat polaire (programme Damocles), avec leur petite fille Léonie, presque née sur la banquise.

Documentaire suivi de Vagabond et l’enfer de Belcher , quand le voilier polaire Vagabond a failli couler dans les glaces près de l’île Devon, au Nunavut, en août 2022… tandis que 3 ours polaires rendaient visite à l’équipage.

