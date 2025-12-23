Document Terre Cambodge, demeures en eaux troubles, Brou

Document Terre Cambodge, demeures en eaux troubles

Projection d’un film et débat/rencontre avec le réalisateur Vu Van Cong. Au Cambodge, un village flottant originaire du Vietnam s’est installé sur un tronçon du fleuve Mékong.

Les films Document-Terre, c’est d’abord un regard pertinent sur le monde, un regard multiple qui nous emmène aux confins de la planète dans des destinations parfois très proches ou très lointaines. Ce sont 7 nouveaux films-débats sélectionnés avec soin et programmés chaque année en salle, et une trentaine au catalogue. Des films inspirés sur la découverte d’autres peuples et d’autres espaces, toujours suivis d’un débat avec les réalisateurs.

Film screening and discussion/meeting with director Vu Van Cong. In Cambodia, a floating village originally from Vietnam has settled on a stretch of the Mekong River.

