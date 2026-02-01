Document Terre La Garonne, précieuse goutte d’eau Brou

Document Terre La Garonne, précieuse goutte d’eau

Projection d’un film et débat/rencontre avec le réalisateur Pascal Fayolle. De la source à l’embouchure, embarquez pour un étonnant voyage à la rencontre du fleuve Garonne et de ceux et celles qui préservent sa richesse.

Un film qui donne confiance dans la résilience de la nature pour peu que les hommes en prennent soin.

Les films Document-Terre, c’est d’abord un regard pertinent sur le monde, un regard multiple qui nous emmène aux confins de la planète dans des destinations parfois très proches ou très lointaines. Ce sont 7 nouveaux films-débats sélectionnés avec soin et programmés chaque année en salle, et une trentaine au catalogue. Des films inspirés sur la découverte d’autres peuples et d’autres espaces, toujours suivis d’un débat avec les réalisateurs.

Film screening and debate/meeting with director Pascal Fayolle. From source to mouth, embark on an astonishing journey to meet the Garonne River and the people who preserve its richness.

